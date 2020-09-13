Bilim & Teknoloji Corona virüsün enfekte ettiği solunum yolu hücreleri böyle görüntülendi

Corona virüsün enfekte ettiği solunum yolu hücreleri böyle görüntülendi

Bilim & Teknoloji

Corona virüsün enfekte ettiği solunum yolu hücreleri böyle görüntülendi

Bilim insanları, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) enfekte ettiği, laboratuvarda büyütülen solunum yolu hücrelerinin görüntülerini tıp dergisinde yayımladı.

13 Eylül 2020, Pazar 20:10 Son Güncelleme:
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Kuzey Carolina Üniversitesi Çocuk Araştırma Enstitüsü'nden Camille Ehre liderliğindeki uzmanların elde ettiği görüntülere "New England Journal of Medicine" dergisinde yer verildi. Kovid-19 enfeksiyonunun solunum yolunda ne kadar yoğun olduğunu açık ve net ortaya koyan görüntüleri elde etmek için bilim insanları, laboratuvar ortamında insan bronşiyal epitel hücrelerine yeni tip corona virüs aşıladı. Bilim insanları, bu işlemden 96 saat sonra çok güçlü tarama özelliğine sahip elektron mikroskobi yöntemiyle hücreleri inceledi.

Maske takmanın önemi

Bu yöntemle elde edilen görüntüler, solunum yüzeyinde enfeksiyonu dokulara ve diğer insanlara yaymaya hazır çok sayıdaki virüs partikülünü ortaya koydu.

Renklendirilen görüntülerde kıla benzer enfekte kirpikli hücreler dikkati çekiyor.

Uzmanlar, görüntülerin, Kovid-19'un bulaşmasını önlemede enfekte olan ve olmayan kişilerin maske takmasının öneminin altını çizdiğini belirtti.

AA


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