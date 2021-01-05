Beden Sağlığı Corona virüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı

Corona virüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı

Beden Sağlığı

Corona virüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün (Covid-19) yeni belirtisi ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan bir araştırma, kalp atış hızındaki artışın yeni tip corona virüsün belirtilerinden biri olabileceğini ortaya koydu.

05 Ocak 2021, Salı 22:26 Son Güncelleme:
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Express gazetesinin COVID Symptom Study'nin verilerine dayandırdığı haberine göre, dünyanın farklı bölgelerinden 4 milyondan fazla kişinin verileri mobil uygulama yardımıyla analiz edildi. Araştırmanın sonuçları, Kovid-19'un düzensiz veya yüksek hızlı kalp atışına neden olabileceğini gösterdi. Doktorlar, nabzı ölçerken hatalardan kaçınmak için ölçümün kişinin sakin olduğu anda yapılması, tercihen ölçümden önce kişinin 5 dakika dinlenmesi ve gevşemesi, yani stres faktörlerini veya fiziksel yükleri vücuttan atması gerektiğini vurguladı.

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Corona virüs belirtileri neler?

Yeni corona virüs enfeksiyonu belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulunuyor. Daha ağır vakalarda enfeksiyon zatürreye, akut solunum yetmezliğine, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabilir. (Sputnik)

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