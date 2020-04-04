Corona virüsün yeni özellikleri

Çinli araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmada, Kovid-19 virüsünün Vuhan kentindeki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı’ndan ziyade başka bir yerde geçen yıl kasım ayı sonunda insandan insana bulaşarak başlamış olabileceğine işaret edilmişti. Her geçen gün virüsle ilgili yeni bilgiler gelirken Corona virüs hastalığıyla ilgili son 24 saatte açıklanan bilimsel veriler şöyle:

Singapur’daki araştırmalara göre; vakaların yüzde 10’u virüsü hiçbir belirti göstermeyenler tarafından kapıyor. Enfekte olan her 10 kişiden biri kaptığını fark edene kadar geç kalınmış oluyor.

ABD’nin Princeton Üniversitesi’ndeki araştırmaya göre; maruz kalınan virüs miktarı da önemli. Az miktarı hafif veya belirtisiz atlatmayı sağlayabiliyor. Yüksek miktarı öldürebiliyor. Virüslü birinin bulunmuş olduğu odaya girmekle, virüslü biriyle bir saat yan yana olmak farklı düzeyde risk taşıyor.

Almanya’daki araştırmalarda virüsün kendisini genellikle üst solunum yollarında zorlanmayla ilk haftasında belli ettiği ortaya çıktı.

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