ABD'de corona virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede rekor seviyeye çıkan corona virüs nedeniyle El Paso hapishanesindeki mahkumların, saati 2 dolara corona virüsten ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi.





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ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Rekor seviyeye ulaşan corona virüs ölümleri nedeniyle hastanelerde yer kalmayan ülkede, cesetlerin taşınması için mahkumlardan yardım istendi.

Saatte 2 dolara morga ceset taşıyorlar

Teksas eyaletinde bulunan El Paso hapishanedeki mahkumların saati iki dolara, corona virüste ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi.

Görüntülerin basına sızmasının ardından bir çok kişi olaya tepki gösterdi.

ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı.



