Beden Sağlığı Coronavirüs'ün yüzeylerde tahmin edilenden daha uzun süre canlı kaldığı ortaya çıktı

Coronavirüs'ün yüzeylerde tahmin edilenden daha uzun süre canlı kaldığı ortaya çıktı

Beden Sağlığı

Coronavirüs'ün yüzeylerde tahmin edilenden daha uzun süre canlı kaldığı ortaya çıktı

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen yeni tip corona virüsün, bundan 5 kat daha uzun süre canlı kaldığını açıkladı.

24 Mart 2020, Salı 22:53 Son Güncelleme:
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ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip corona virüsün (Kovid-19) yüzeylerde, daha önce açıklanandan çok daha uzun süre yaşayabildiğine dikkati çekerek Japonya ve California’daki yolcu gemilerinde, tahliyeden 17 gün sonra bile kabinlerde virüsün izine rastlandığını bildirdi.

3 gün yaşadığı tahmin ediliyordu

CDC’nin yeni raporunda, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen virüsün, bundan beş kat daha uzun süre canlı kaldığı belirtildi. Raporda, Japonya’nın Yokohama kenti açıklarında karantina süresi dolduktan sonra yolcuların tahliye edildiği gemide, 17 gün sonra kabinlerde corona virüs izlerine rastlandığı kaydedildi.

Uzmanlar, Japonya’daki Diamond Princess ve California’daki Grand Princess yolcu gemilerinde, tahliyelerden 17 gün sonra dahi, virüsü kapan ve hastalık belirtisi gösteren ile belirti göstermeyen yolcuların odalarında koronavirüs izleri buldu.

AA

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