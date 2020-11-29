Türkiye Coronaya karşı verilen Hidroksiklorokin ve Favipiravir ilaçları hakkında açıklama

Coronaya karşı verilen Hidroksiklorokin ve Favipiravir ilaçları hakkında açıklama

Türkiye

Coronaya karşı verilen Hidroksiklorokin ve Favipiravir ilaçları hakkında açıklama

Corona virüs tedavisinde kullanılan Hidroksiklorokin ve Favipiravir ilaçları tartışma konusu oldu. Uzmanlar, “Testi pozitif çıkanlar, doktor verdiyse mutlaka ilaçlarını kullansın” diyor...

29 Kasım 2020, Pazar 09:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünyada ve Türkiye’de bu ilaçların işe yaramadığı iddiaları gündeme geldi. Ancak uzmanlar, “Testi pozitif çıkanlar, doktor verdiyse mutlaka ilaçlarını kullansın” diyor...

Günün önemli manşetleri için tıkla

 Zaten başka ilaç yok

Prof. Dr. Levent Akın: Şu anda Hidroksiklorokin ile ilgili çok çeşitli yayınlar var. Bu yayınların çoğunda etkili olmadığı söyleniyor. Çok sayıda yayın kalp rahatsızlığı olanların dikkatli kullanması ya da kullanmaması gerektiğinin altını çiziyor. Kalbin ritmini etkileyecek, zarar verecek etkileri olabiliyor, bu nedenle yakından takip şart.

 Favipiravir etkisinin ise kısıtlı olduğu düşünülüyor. Ancak Favipiravir virüsün sayısını da hastalığın şiddetini de azaltabiliyor. Tabii ki hastaya uygun dozda verilmeli ve hastalar bu ilacı doğru kullanmalı. Zaten dünyada corona virüsü doğrudan etkileyen bir ilaç yok.

 Favipiravir etkili bir ilaç

Prof. Güner Sönmez: En çok sorulan sorulara kısa cevaplar, Favipiravir verildi, kullanayım mı? Evet. Etkili bir antiviral. Bu sıtma ilacı değil, karıştırmayalım.

İlk gün 8+8 şeklinde uygulanır. Kalp krizine neden olmaz. Sadece karaciğer enzimlerini ve üreyi geçici olarak bir miktar yükseltir.

Virüsün çoğalmasını önlüyor

Prof. Dr. Ateş Kara: Bugün dünyada ve Türkiye’de corona virüse karşı yüzde yüz etkili ilaç yok. Aslında tüm virüsler için ilaç sayısı zaten az. Ama ‘ilaçların farklı özelliklerini inceleyip, acaba coronadan korur mu, hücreye girişini azaltabilir miyiz, çoğalmasını azaltabilir miyiz’ diye bakıyoruz. Tüm ilaçlar bunları kısıtı oranda yapıyor.

Bu ilaçları yüzde yüz etkili diye düşünmeyelim ama doktor öneriyorsa kullanılması lazım. İlaçların yan etkilerine ve kullanacak kişilerin altta yatan hastalıklarına bakarak öyle kullanılmalı. Örneğin, kalpte ritim problemi varsa Hidroksiklorokin kullanılmamalı, kişi gebe ya da emziriyorsa doktora sormalı.

İlgili Haberler
Vizonların ardından corona virüs bulaşan kediler de itlaf edildi





Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
I. Mahmud Çeşmesi tartışması
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Dünya İstanbul’u bir de böyle görsün
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Bir babayı bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmayın
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çılgın Sayısal Loto 28 Kasım 2020 sonuçları