Şevval Şahin "Partiye katılan herkes kendi adına risk alır. Biz sosyal mesafe kurallarına uyduk"

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin şubatta aşk yaşamaya başladığı Yiğit Marcus Aral’ın 30 Ağustos’taki doğum gününde büyük bir parti vermişti. Yiğit Marcus Aral’ın eğlence sonrası yaptırdığı korona testi pozitif çıkınca kutlamaya katılanlar telaşla hastaneye koşmuştu. Geçen cumartesi akşamı da Şevval Şahin’in doğum günüydü. Yaşananlardan ders çıkarmayan ikili yine parti düzenledi. Hal böyle olunca sosyal medyada “Asla uslanmıyorlar” yorumları yapıldı. Önceki gün sevgilisi ile üstü açık bir araçla Bebek’te tur atan Şevval Şahin kendini savundu.

10 kişi pozitif çıktı

Şevval Şahin şöyle konuştu: “Ben iki kere test yaptırdım, negatif çıktı. Erkek arkadaşım ile birlikte 14 gün karantinada kaldık. Abartıldığı kadar vaka yok; sadece 10 kişinin testi pozitif. Onlar da benim doğum günüme katılmadı. Gelenlerin çoğu korkudan maske takmıştı. Kutlama açık alanda ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapıldı. Şu an hepimizin sağlığı yerinde. Virüsün bizim partilerden yayıldığını kimse ispatlayamaz. COVID-19'u küçümsemedim. Partiye katılan herkes kendi adına bu riski alıyor.”

Şevval Şahin "Partiye katılan herkes kendi adına risk alır. Biz sosyal mesafe kurallarına uyduk" dedi. Ama bu fotoğraf tam tersini söylüyor! Şevval Şahin "Partiye katılan herkes kendi adına risk alır. Biz sosyal mesafe kurallarına uyduk" dedi. Ama bu fotoğraf tam tersini söylüyor!