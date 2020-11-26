Türkiye Coronayla ilgili evinin camına astığı yazı okuyanları şaşırtıyor

Coronayla ilgili evinin camına astığı yazı okuyanları şaşırtıyor

Türkiye

Coronayla ilgili evinin camına astığı yazı okuyanları şaşırtıyor

Tokat'ta gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna'nın corona virüs salgını nedeniyle evinin camına misafir kabul etmediklerine dair astığı yazı dikkat çekti.

26 Kasım 2020, Perşembe 14:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün vaka artışı olan iller arasında Tokat’ı da sayması üzerine kentte yaşayan gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin camına, 'Evdeyiz, corona virüs bitene kadar, misafir almıyoruz, misafir olmuyoruz, maske, mesafe, hijyen' yazılı afiş astı.

Günün önemli manşetleri için tıkla



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın alınan genel tedbirler dışında kişisel tedbirlerin de önemine vurgu yaptığını, bu nedenle afişi hazırladığını ifade eden Fatma Esin Tuna, "Vaka sayıları çok ürkütücü duruma geldi, bir vaka bile çok denilen bir salgınla baş etmeye çalışıyoruz. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasından da takip ediyordum ve ilimizde her yeri kırmızı alan olarak görmek mümkün. Bu durumda herkes pandemi gönüllüsü olmalı. Sayın Sağlık Bakanımız konuşmasında kişisel tedbirlerin öneminin üzerinde durdu ve misafir alınmamasını tavsiye etti. Ben de bu yazıyı evimin camına asıyorum" dedi.

İlgili Haberler
Bakan Koca'nın 5 ay önce örnek gösterdiği il kıpkırmızı oldu



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
“Kadına şiddetin komedisi olmaz”
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Arınç meselesi mühim bir meseledir
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Bir babayı bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmayın
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ataşehir Belediyesi "Evleri boşaltın" deyince mahalle karıştı