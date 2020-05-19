Türkiye Corono virüs gücünü kaybediyor mu?

Corono virüs gücünü kaybediyor mu?

Türkiye

Corono virüs gücünü kaybediyor mu?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle mücadelede salgının güç kaybedip kaybetmediği üzerine yazıyı Osman Müftüoğlu bir yazı kaleme aldı.

19 Mayıs 2020, Salı 09:20 Son Güncelleme:
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Son günlerdeki verilere ilişkin inceleme yapan Osman Müftüoğlu corona virüsün bulaşma etkisi ve güç kaybını yazdı.

İşte o yazı...

İtiraf edeyim, son iki üç günde aynı soru benim de aklımdan geçti. Olabilir mi? Mümkün!

Tabloyu yorumlayan bazı uzmanlar da sahada çalışan sağlıkçılar ve benimle aynı kuşkuyu paylaşıyor. Son haftayı yorumlayan uzmanlar, virüsle enfekte olan hastalarda hastalığın salgının ilk günlerindeki kadar ağır seyretmediğini, örneğin başlangıçtaki kadar akciğer komplikasyonu (zatürre) ile karşılaşmadıklarını, ilk günlere oranla daha az hastayı yoğun bakıma yatırma veya entübe etme ihtiyacı duyduklarını, bu verilerin de virüsün güç kaybettiği anlamına gelebileceğini belirtiyorlar.

Beklenenden erken olabilir mi?

Umalım ki öyle olsun, umalım ki virüs başlangıçta küçük bir ihtimal olan güç kaybı sürecine beklenenden daha erken girsin.

Bir bilgi daha: Sadece bizde değil, diğer ülkelerin de çoğunda aktif hastalar arasında durumu kritik olanların sayısı azalıyor. Yoğun bakıma yatırılanların oranları yüzde 2’lerde seyrediyor ki, bu rakam başlangıçta yüzde 15’e kadar yükselmişti.

Dileyelim ki bu salgın da SARS salgınında olduğu gibi kapımızı çalan yazla birlikte kendiliğinden sönsün. Ama bilelim ki bütün bunlar şimdilik sadece bir dilekten ibarettir.

Hürriyet


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