Corono virüsten korunmak için sebze ve meyveler nasıl yıkanmalı?
Ülkemizdeki corona virüs salgınından korunmak için birçok önlem alıyor, söylenen bütün uyarılara uymaya çalışıyoruz. Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, corono virüsten korunmak için meyve ve sebzeleri nasıl yıkamamız gerektiğini posta.com.tr'ye anlattı. Büşra Akkaya / busra.akkaya@posta.com.tr
25 Mart 2020, Çarşamba 16:00 Son Güncelleme:
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüs ülkemizde de hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Corona virüsten kendimizi koruyabilmek için bazı önlemler almamız ve uzmanların uyarılarına dikkat etmemiz hayati önem taşıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof Dr Bahadır Ceylan, corona virüsten korunmak için meyve ve sebzeleri nasıl yıkamamız gerektiği konusunda bilgilendirdi.
Corono virüsten korunmak için sebze ve meyveler nasıl yıkanmalı?
Birçok kişi eve aldığı yiyecekleri doğru yıkayıp yıkamadığı konusunda ya da sebze ve meyveden corona virüs bulaşıp bulaşmayacağı konusunda tereddüt ediyor. Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof Dr Bahadır Ceylan bu konu hakkında oldukça açıklayıcı bilgi verdi.
"SARS corona virus-2 isimli virusun çiğ sebze ve meyvelerle gastrointestinal yoldan bulaşması söz konusu değildir. Ama bu gıdalar infekte bir kişi tarafından kirletilmişse gıdalara dokunan elimizle ağzımız ve burnumuza bulaştırabiliriz. Bu nedenle bu çiğ ürünlerin tüketilmeden önce akan bol su altında iyice yıkanması gereklidir. "