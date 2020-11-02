Corsair, EpocCam ekibini satın aldı
Corsair, iOS cihazlarını kablosuz bir web kamerası haline dönüştüren EpocCam yazılımının geliştirici ekibini satın alındı.
02 Kasım 2020, Pazartesi 15:14 Son Güncelleme:
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EpocCam, kullanıcıların iPhone veya iPad’lerini Windows ve macOS tabanlı sistemlerde kullanmak üzere web kamerasına dönüştürmelerine olanak tanıyan bir mobil uygulama.
EpocCam uygulaması; Zoom, Skype, OBS Studio, Google Meet ve Microsoft Teams gibi pek çok görüşme platformu ile uyumlu. Ayrıca HD çözünürlükte kayıt yapabilmesi de artısı.
Corsair, bu ekibi Elgato ürünlerinde kullanmayı planlıyor. EpocCam ekibi zaten Elgato altında çalışacak.
EpocCam hali hazırda ücretsiz ve 7.99 dolar sınırsız şeklinde iki versiyona sahip.
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