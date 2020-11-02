Corsair, EpocCam ekibini satın aldı

EpocCam, kullanıcıların iPhone veya iPad’lerini Windows ve macOS tabanlı sistemlerde kullanmak üzere web kamerasına dönüştürmelerine olanak tanıyan bir mobil uygulama.

EpocCam uygulaması; Zoom, Skype, OBS Studio, Google Meet ve Microsoft Teams gibi pek çok görüşme platformu ile uyumlu. Ayrıca HD çözünürlükte kayıt yapabilmesi de artısı.

Corsair, bu ekibi Elgato ürünlerinde kullanmayı planlıyor. EpocCam ekibi zaten Elgato altında çalışacak.

EpocCam hali hazırda ücretsiz ve 7.99 dolar sınırsız şeklinde iki versiyona sahip.



