Corsair HS80 RGB kablosuz kulaklık, şirketin HS oyun kulaklığı serisindeki en son model. Corsair bir bileşen üreticisi olarak bilinse de, aynı zamanda oldukça iyi kalitede çevre birimleri de üretiyor. Şirket, HS80 RGB Wireless ile her zamankinden daha fazla konfor ve ses kalitesi sunduğunu vaat ediyor. Tasarım söz konusu olduğunda, Corsair HS80 RGB Wireless, diğer HS kulaklıklara benzer şık bir görünüme sahip. Alüminyumdan yapılmış parçaları ona sağlam bir his verirken, rahat giymenize de olanak sağlıyor. Ayrıca, sol ve sağ kulaklıklar arasında uzanan bir kumaş parçası da var. Bu yüzer şekildeki kafa bandı, kulaklığın daha sert olan üst kısmının başınıza dayanmasına engel oluyor. Böylece konfor seviyeniz de artıyor. Bu, kulaklığı uzun süre takarken çok daha rahat bir deneyim sağlıyor. Kulak yastıkları birinci sınıf his veren bir kumaştan yapılmış ve saatlerce kullandıktan sonra bile rahatsızlık vermiyor. Sürücüler kumaşla kaplı ve deriden daha serin kalıyor. Uzun oyun seanslarında kulaklarınız ısınsa da diğer kumaş kaplı rakiplerine kıyasla daha soğuk kalabiliyor. Corsair HS80 RGB Wireless'ın genel tasarımı, heyecan verici olmasa da oldukça sağlam ve şık.

Adından da anlaşılacağı gibi, Corsair HS80 RGB Wireless, iCUE yazılımı aracılığıyla kullanıcı tarafından yapılandırılabilen RGB aydınlatmaya sahip. Başka Corsair ürünlerin de sahipseniz, aydınlatmayı donanımınızın geri kalanıyla senkronize edebilirsiniz. Sol kulaklığın üzerinde, sesleri kolay bir şekilde ayarlamayı sağlayan güç düğmesi ve ses düğmesi bulunuyor. Mikrofon ise sola takılı ve ağzınıza doğru otomatik olarak mikrofon sesini açabiliyor veya dikey olarak kaldırdığınızda sesi kapatabiliyor. Mikrofon kolu esnek olsa da rakiplerinin aksine, onu ağzınıza yakına ya da uzağa yerleştiremiyorsunuz.

Tasarım önemli olsa da, önemli olan kulaklığın nasıl ses çıkardığı ve Corsair HS80 RGB Wireless bu konuda da oldukça başarılı. Buradaki en önem özellik ise PC'de Dolby Atmos desteği. Dolby Atmos özel bir ses formatı ve geleneksel 5.1 ve 7.1 surround ses kurulumlarının yapabileceği gibi oynatıcıyı sadece çevreleyen değil, kullanıcının üzerinde sesler sunan bir format. Dolby Atmos kurulumuyla, üzerinizden uçan uçakların sesini duyabilirsiniz. Oyunlarda ise seslerin nereden geldiğini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir ve bu size rekabet avantajı sağlayabilir. Geleneksel Dolby Atmos, oturduğunuz yerin üstüne yerleştirilmiş ek hoparlörler gerektiriyor. Ancak günümüzde birçok kurulum, sesi tavandan yansıtan yukarı doğru bakan hoparlörler kullanıyor. Corsair HS80 RGB Wireless gibi bir kulaklıkla, elbette bu mümkün değil. Bu nedenle Dolby Atmos desteği sanallaştırılmış bir uzamsal ses deneyimi sunan kulaklığın içindeki sürücülerle sağlanıyor. Buradaki Dolby Atmos desteği, hem oyunlarda hem de müzikte etkileyici derecede geniş bir ses alanı sunuyor. Windows 10'daki Dolby Access uygulamasıyla kulaklıklar için Dolby Atmos'u etkinleştirebilirsiniz. Corsair HS80 RGB Wireless, sesleri çevrenizden geliyormuş gibi hissettirme konusunda iyi bir iş çıkarıyor. Artık çoğu oyun Dolby Atmos'u destekliyor, ancak desteklemeyen oyunlarda bile sanallaştırılmış uzamsal ses yine de keyifli bir deneyim sunuyor. Dolby Atmos'un etkin olduğu filmlerde, efektler de oldukça etkileyici.

Kulaklığı kablosuz olarak PC’ye, PS5 veya PS4’e bağlayabilirsiniz. Ancak Dolby Atmos, PC'de kullanılabiliyor. Ses, 20Hz-40.000Hz frekans aralığına sahip 50mm yüksek yoğunluklu neodimyum ses sürücüsü tarafından sağlanıyor. Buradaki ses kalitesi zengin ve ayrıntılı. Kablosuz olarak kullanıldığında kulaklık, hiçbir gecikme olmadan iyi bir şekilde çalıştı. Menziliyse 19 metre. Corsair, HS80 ile 20 saate kadar pil ömrü sunuyor ama maksimum parlaklıkta RGB'yi açık tutarsanız bu rakam düşebilir. USB kablosunu kullanarak kulaklığı kablolu olarak da kullanabilirsiniz ve bu sayede kulaklığı şarj ederken yüksek kaliteli 24bit/96kHz ses kalitesi elde edebilirsiniz. Kablosuz olarak kullanıldığında kalite 24bit/48kHz'e kadar. Ancak bu yalnızca stereo içerik için geçerli ve Dolby Atmos'u da devre dışı bırakıyor. Ancak kulaklık her türlü, müzik tutkunları için sağlam ses kalitesi sunuyor. iCUE yazılımıyla, en uygun sesi elde etmek için ekolayzer ile oynayabilirsiniz. Corsair’ın mikrofon kalitesi de kalitesi oldukça iyi. Takım arkadaşlarınızla net bir şekilde iletişim kurarken oyununuzu yayınlamayı istiyorsanız bu kulaklık bunu size sunabiliyor. Günümüzde insanlar artık daha fazla görüntülü görüşme yapıp, toplantıya katılıyor. Bu nedenle yüksek kaliteli mikrofon her zamankinden daha kullanışlı.

Kulaklığın PC'deki Dolby Atmos desteği oldukça etkileyici ve oyunun içinde kaybolmanıza yardımcı olabilir. Rahat bir kulaklık olduğundan, onu zorlamadan saatlerce de takabilirsiniz. Kablosuz veya kablolu olarak kullanılabilme ise size istediğiniz gibi kullanma esnekliği veriyor. Ses kalitesi ise hem müzik hem de oyun için son derce yeterli. Henüz surround sese veya kablosuza adım atmamış olanlar Corsair HS80 RGB Wireless ile mevcut kulaklıklarında yükseltmeye gidebilir.