Türkiye Çorum polisi magandalara göz açtırmadı

Çorum polisi magandalara göz açtırmadı

Türkiye

Çorum polisi magandalara göz açtırmadı

Çorum polisi yılbaşı gecesi magandalara göz açtırmadı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 19:09 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların huzur ve güveni için yılbaşı gecesi polis 100 ekip ve 746 personel görevlendirildi. Polis ekipleri tarafından gece boyunca umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde silah atmak, üzerlerinde veya araçlarında bulundurmak suretiyle halkın huzur ve sükûnunu bozan veya bozmaya çalışan şahıslardan 5 adet tüfek, 66 adet tüfek fişeği, 2 adet tabanca, 14 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 32 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi.

Muhafaza altına alınan ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

İHA

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