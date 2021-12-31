Türkiye Çorum Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı

Çorum Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı

Türkiye

Çorum Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı

Çorum Valiliği, yılbaşı nedeniyle il genelinde 355 ekip ve bin 539 personelin katılımı ile trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirecek.

31 Aralık 2021, Cuma 20:42 Son Güncelleme:
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Çorum Valiliğinden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İlimizde genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşlarımızın yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için il genelinde; sorumluluk bölgelerine göre İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımız tarafından emniyet ve trafik tedbirleri planlanmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde alışveriş yapmalarını sağlamak için alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler ile caddelerde, parklarda, bahçelerde, terminalde, şehir içerisinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı personel görevlendirerek emniyet ve trafik tedbirleri artırılmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğümüzce özellikle sokak aralarında oluşabilecek olayların engellenmesi amacıyla 31 Aralık 2021 günü ve gecesi 100 ekip ve 746 personelin katılımı ile gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. İl Jandarma Komutanlığımızca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sabit ve hareketli jandarma devriyeleri vasıtasıyla umuma açık yerlerde, yollarda, devlet karayolu üzerinde ve önemli tesisler civarında denetim ve kontrol için 255 ekip ve 793 personel görevlendirilmiştir" denildi.

İHA

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