Türkiye Çorum Yeşilköy karantinaya alındı

Çorum Yeşilköy karantinaya alındı

Türkiye

Çorum Yeşilköy karantinaya alındı

Corona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alınan bölgelere yenisi eklendi. Çorum Yeşilköy corona virüs önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.

10 Nisan 2020, Cuma 10:37 Son Güncelleme:
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Çorum Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Yeşilköy köyünün, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı doğrultusunda 14 gün süreyle karantina altına alındığı açıklandı. Açıklamada, "Karantina süresince köye giriş ve çıkışlar kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacaktır" denildi.

Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Bekişler, Sungurlu'nun Oyaca, Laçin'in Çamlıpınar, Uğurludağ'ın Eskiçeltek ve Kargı'nın Oğuz köyleri ile Bahçelievler Mahallesi karantinaya alınmıştı.


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