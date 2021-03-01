Türkiye Çorum'da 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutasyonlu virüs görüldü

Çorum'da 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutasyonlu virüs görüldü

Türkiye

Çorum'da 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutasyonlu virüs görüldü

Çorum'da Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, ilçede 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutasyonlu virüs tespit edildiğini duyurdu.

01 Mart 2021, Pazartesi 11:15 Son Güncelleme:
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Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede bir okuldaki görevli öğretmenden kaynaklı, 6 öğrencide mutasyona uğrayan koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

İlçe halkının salgın kapsamında dikkatli ve duyarlı olmasını isteyen Başkan Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

İlçemizdeki bir okuldaki görevli öğretmenimizden kaynaklı, 6 öğrencimizde mutasyona uğramış Kovid-19 vakası tespit edilmiştir. Numune alınanların sonuçları beklenmektedir. Tüm hemşehrilerimizin dikkatli olması, maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri gerekmektedir. İlçemiz dışından misafir kabul edilmemesi, misafirliğe gidilmemesi, lütfen başka yerlerde ikamet edenlerin de sabırla biraz daha ilçemize gelmemelerini önemle rica ederiz.

DHA


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