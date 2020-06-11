Dün Çorum'da merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan tarafından telef edildi. Afganistan uyruklu çoban saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu iddia edince Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri harekete geçmişti.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu iddia etti. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köy ve yakındaki fotokapanları incelemeye aldı, araziyi drone ile havadan taradı. Ancak, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Fotokapanlar incelemeye alındı

Çorum'un Bayat ilçesinde 4 hayvanı telef eden 'yabani hayvan' tartışma konusu oldu.

İlçeye bağlı Aşağı Emirhalil köyünde bir çoban ve sürüsü yabani hayvanın saldırısına uğradı. 4 hayvanın telef olduğu olayda sürünün Afganistan uyruklu çobanı 'aslan' tarafından saldırıya uğradıklarını söyledi.

Olayın ardından bölgede bulunan fotokapanlar incelemeye alındı. Ayrıca araziye 'drone' taraması yapıldı. Ancak, yine de herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Köyün Muhtarı Hasan Durak, çobanın cep telefonu ile aslanın fotoğrafını çektiğini belirterek, ''Aslanın dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var'' dedi.

Durak, köylülerin olaydan sonra korkup arazilerine gidemediklerini belirterek ineklerinin de aslan tarafından parçalandığı yorumunda bulundu.