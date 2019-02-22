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Çorum'da bir okulda pitbull dehşeti! Öğrencileri ısırdı

Çorum'da ortaokula giren pitbull cinsi köpek, öğrencilere saldırdı. Olayda yaralanan 2 öğrenci ile yaşadıkları korku nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı

22 Şubat 2019, Cuma 13:00 Son Güncelleme:
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Çorum'da bir okulda pitbull dehşeti! Öğrencileri ısırdı

Olay, bugün Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda meydana geldi. Pitbull cinsi köpek, aniden okula girdi. Spor salonuna yönelen köpek, öğrencilere saldırdı. Korku ve panik yaşayan öğrenciler kaçmaya çalıştı. Olayda, 2 öğrenci köpeğin ısırması sonucu yaralandı. İhbar üzerine okula polis, belediye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Spor salonundaki köpek, belediye ekipleri tarafından yakalanıp barınağa götürüldü.

2 ÖĞRENCİYİ ISIRDI

Köpeğin ısırması sonucu yaralanan Büşra Ş. (11) ve Berak B. (12) ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis, köpeğin sahibini arıyor.


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