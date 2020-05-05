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Türkiye Çorum'da drone ile maske dağıtımı başladı

Çorum'da drone ile maske dağıtımı başladı

Türkiye

Çorum'da drone ile maske dağıtımı başladı

Çorum'da belediye ekipleri maskeleri drone ile dağıtmaya başladı. Nano teknoloji ile 200 bin adet maske üretildi.

05 Mayıs 2020, Salı 12:10 Son Güncelleme:
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Çorum Belediyesi, corona virüs tedbirleri kapsamında oluşturduğu atölyelerde nano teknolojiyle pamuklu kumaştan maskeler üretti. 200 bin adet üretilen maskelerin dağıtımı başladı. 250 kişiden oluşan 11 kişilik ekip, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor. Bazı ekipler, apartman dairelerinde oturanlara maskelerini drone ile balkonlardan ulaştırıyor. Evlerinde bulunamayanlar ise maskelerini zabıta noktalarından alabiliyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, nano teknolojiyle pamuklu kumaştan üretilen 200 bin maskenin dağıtımına başladıklarını belirterek, herkese maske ulaştıracaklarını söyledi.

DHA

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