Türkiye Çorum'da ele geçirildi! Tam 1 milyon 30 bin tane

Çorum'da ele geçirildi! Tam 1 milyon 30 bin tane

Türkiye

Çorum'da ele geçirildi! Tam 1 milyon 30 bin tane

Çorum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 30 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

20 Eylül 2021, Pazartesi 18:41 Son Güncelleme:
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Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmancık ilçesinde bir süre takip ettikleri iki aracı Ankara'dan bandrolsüz makaron getirdikleri şüphesiyle durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda çeşitli markalara ait 1 milyon 30 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı polis merkezine götürüldü.

AA

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