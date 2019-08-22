Çorum'da feci kaza: 1 bebek ile çocuk öldü

Çorum'da feci kaza: 1 bebek ile çocuk öldü Çorum’un Sungurlu ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 bebek ve 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı