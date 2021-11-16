Türkiye Çorum'da korkunç olay! Elektrik tellerine dolanmış

Çorum'da korkunç olay! Elektrik tellerine dolanmış

Türkiye

Çorum'da korkunç olay! Elektrik tellerine dolanmış

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan 24 yaşındaki gencin cansız bedeni, metruk evin çatısında elektrik tellerine dolanmış halde bulundu.

16 Kasım 2021, Salı 17:37 Son Güncelleme:
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Kunduzhan Mahallesi'nde vatandaşların metruk evin çatısında uzun süredir hareketsiz duran bir kişi olduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.


Evde yapılan aramada çatıda elektrik tellerine dolanmış ceset bulundu. Cesedin kimliğinin, ailesinin 2 Kasım'da kayıp ihbarı yaptığı Bekir Güvenç olduğu tespit edildi.

ELEKTRİK TELLERİNE TAKILMIŞ

Ekiplerin ilk incelemesinde, çatıda elektrik tellerine takılan gencin, elektrik akımına kapılarak öldüğü belirlendi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince metruk evin çatısından güçlükle indirilen Güvenç'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

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