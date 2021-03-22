Türkiye Çorum’da koronavirüs depremi! Belediye başkanı ve 3 yardımcısının testi pozitif çıktı

Çorum’da koronavirüs depremi! Belediye başkanı ve 3 yardımcısının testi pozitif çıktı

Türkiye

Çorum’da koronavirüs depremi! Belediye başkanı ve 3 yardımcısının testi pozitif çıktı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel ve Murat Erdem'in koronavirüs tedbirleri pozitif çıktı. Başkan ve 3 yardımcısı, kendilerini evde izole etti.

22 Mart 2021, Pazartesi 16:09 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel vaka sayılarına göre ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında yer alan Çorum’da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel ve Murat Erdem’in koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Başkan ve yardımcıları kendilerini izole etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sağlık durumum çok şükür iyi. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavimiz evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese canı gönülden teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de kentte vakaların arttığını belirterek “Durumumuz sarıdan turuncuya, turuncudan kırmızıya geçti. Halkımızdan ricamız maske, mesafe ve hijjen kurallarına uymaları. Valilik ve belediye olarak bizimde koronavirüsle mücadelemiz sürüyor” dedi.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

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