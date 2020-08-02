Coşkun Sabah: Ben bir Türk babasıyım
Coşkun Sabah, Londra’da öğrenim gören kızı Roza’nın (21) Instagram’da bikinili bir karesini paylaşmasına tepki göstermişti.
02 Ağustos 2020, Pazar 08:08 Son Güncelleme:
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Sanatçı “Üniversiteli bir kızın bikinili fotoğrafı Instagram’da olmaz. Roza’ya kırıldım, 10 gün konuşmadım. Hesabını kapattı” demişti. Bodrum’daki Azka Otel’de sahneye çıkan Sabah bu kez de tepkisini eleştiren sosyal medyaya çattı.
'Türkiye’deki şartlara göre babalık yapıyorum'
Ve şunları söyledi: “Babalığımı eleştirmek onların haddine mi düşer? Ben örf ve adetlere uygun bir Türk babasıyım. Türkiye’deki şartlara göre babalık yapıyorum. Kızım da hatasını biliyor, özür diledi.”
Öte yandan, kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah'ın takip ettiği hesapları inceleyen sosyal medya kullanıcıları Sabah'ın pek çok sayıda genç kadını takip ettiğini gördü.
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