Coşkun Sabah bu kez de Bircan Bali ile tartıştı

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, şimdi de sunucu Bircan Bali ile gerildi. Sabah kendisine 'Beyefendi' diyen Bali'ye kızınca ünlü sunucu çileden çıktı.

Coşkun Sabah, 32 yıl önce aşk yaşadığı Hülya Avşar’ın kendisini Tanju Çolak ile aldattığı iddiası ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

68 yaşındaki sanatçının, kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı ise büyük tepki aldı.

Günlerdir adından söz ettiren Sabah bu sefer de Bircan Bali ile gerildi. Coşkun Sabah, Söylemezsem Olmaz canlı yayınına telefonla bağlanarak yaşadığı süreci anlattı.

Coşkun Sabah, sunucu Bircan Bali'nin söylediği 'Beyefendi' sözüne çok kızdı. Sabah'ın tepkisini anlamayan Bali ise çileden çıktı.

Bircan Bali ünlü şarkıcıya "Eskilerde böyle kompleks var. Bana ne sizin isminizden soy isminizden..." diyerek tepki gösterdi.







