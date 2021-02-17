Magazin Coşkun Sabah çiftçi oldu!

Coşkun Sabah çiftçi oldu!

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Coşkun Sabah çiftçi oldu!

Son dönemde müzisyen kimliğinden çok tartışma yaratan açıklamaları ile gündeme gelen Coşkun Sabah, arkadaşıyla beraber iyi gelir getireceğini düşündüğü bir işe girdi.

17 Şubat 2021, Çarşamba 08:40 Son Güncelleme:
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Usta sanatçı Coşkun Sabah, YouTube'dan canlı yayınlanan, gazeteci Ali Eyüboğlu ile Seher Kılıç'ın sunduğu 'Magazin Noteri' programına konuk oldu.

Yumurta çiftliği kurdu

Coşkun Sabah, yumurta çiftliği kurduğunu açıklayarak, "Müziği bırakmıyorum, sadece iyi bir gelir getireceğini düşünerek bu işi yan bir iş olarak konuyu iyi bilen yakın bir arkadaşımla hayata geçirdik” dedi.

Çiftçilik belgesi de aldığını belirten 68 yaşındaki besteci ve söz yazarı, "Müzik sektörü her kriz ortamında. En büyük darbeyi alan sektör haline geldi. Deprem olur, acı yaşarız, afet olur müzik susar. Doğal bir şey elbette, yapılacak bir şey yok. Bu nedenle ben de iyi bir gelir kaynağı olacağını düşünerek arkadaşım Özkan Bey'in önerisiyle bu işe adım attım" şeklinde konuştu.

'Tavukları sigortaladık'

Sabah, "Günde 15 bin yumurta üretimi yapacak olan boş bir tesisi kiraladık ve yakında işler hale getiriyoruz. Yarka cinsi 15 bin tavuk birkaç gün içinde Eskişehir’deki çiftliğimize geliyor. Tavuklar riskli hayvanlar, sigortaladık” ifadelerini kullandı.

'Yumurta yerde kalmaz satılır'

Seher Kılıç’ın “Bu işe girdiğiniz için müziği bırakacak mısınız?” sorusuna Coşkun Sabah “Hayır, müziği bırakır mıyım hiç. Arkadaşım ve ortağım Özkan Bey bu işi iyi bilen biridir. O yüzden ben yatırım yaptım, ortağım da işi biliyor. Bu şekilde başlıyoruz. Yumurtacılıkta bir laf var. Yumurta yerde kalmaz satılır” dedi.

Müziğin hayvanlar üzerinde olumlu etkileri kendisine hatırlatıldığında ise sanatçı, gülerek “Evet bu bir gerçek, benim şarkıları tavuklara dinletiriz tabii, neden olmasın?” açıklamasını yaptı.

'Hala evlilik özlemi çekiyorum'

68 yaşındaki Coşkun Sabah, geçtiğimiz haftalarda hala evlilik özlemi duyduğunu söylemiş ve gelin adayında aradığı kriterleri sıralamıştı.

"Bekarlık bana göre değilmiş. Çok zormuş bekar olmak. Evlenmek istiyorum ve evleneceğim. Evde hanımın 'Haydi, yemek hazır' diye seslenmesini özledim. Evleneceğim kişi kültürlü olacak. Oturup kalkmasını bilecek. Öyle kedicik tarzında olmayacak. Dudakları, kaşları botokslu sevmiyorum. Ben doğallık seviyorum."

35-40 yaşları arasında olması gerekiyor

Hücre yaşının 49-50 arası olduğunu söyleyen Coşkun Sabah, evleneceği kişinin 35-40 yaşları arasında olması gerektiğini belirtmişti. Sanatçının, yaş kriteri çok konuşulmuştu.

Yaş farkı tartışmalarını saçma bulduğunu söyleyen Sabah, "Görüntü baba kız gibi görünüyorsa geçiniz. Ama tablo göz estetiğine uygun düşünüyorsa başkalarına halt etmek düşer. Bu konuda başkalarının yorumlarını tanımıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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