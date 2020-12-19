Bu ara gündemden düşmüyorsunuz. Neler oldu öyle?

Hülya Avşar konusundan bahsediyorsunuz sanırım.

Genelde her söyleminiz olay oluyor ama en son bu konu var, evet.

Sosyal medyaya birisi bir laf atıyor sonra anlamadan, dinlemeden cahilce hücum ediyorlar. Rezillik resmen ya! Daha olay anlaşılmadan yargıya varılıyor. Adamı ipe götürür bunlar resmen! Bu olayı gündeme getiren ben değilim. UçanKuş TV’ye konuktum. Müzikten konuştuk sonra ‘Hülya Avşar Coşkun Sabah’ı aldattı’ diye gazete küpürü çıktı bir anda karşımıza. Hülya Avşar’ın beni Tanju Çolak’la aldattığı doğru ama bu olayı 32 yıl sonar gündeme getiren ben değilim. Sonra da sosyal medyada beni eleştiriyorlar. Utanmadan beni topa tutuyorlar.

32 YIL ÖNCE HÜLYA AVŞAR’IN BENİ ALDATTIĞINI ONAYLADIĞIM İÇİN FEMİNİSTLER AYAKLANDI, BİR EYLEM YAPMADIKLARI KALDI

Ne yani, gündem olmak hoşunuza gitmiyor mu?

Ne alakası var ya! Ben dürüstlüğümden kaybediyorum. Önüme böyle bir haber gelince gerçeği inkar mi etseydim? Ben mi dedim sanki “Askerdeyken aldatıldım” diye. Benim önüme kondu bu. Ben de mağdurum. 32 yıl önceki olayı tekrar ortaya atacak kadar salak değilim. Sosyal medyada beni linç ediyorlar, parçalıyorlar, bıktım artık. Yeter ya! Özellikle kadınlar “Koskoca Coşkun Sabah’a yakıştı mı?” diyor. Sırf bu haberi onayladım diye feministler ayaklandı, ortalığı yıkıyor. Bir eylem yapmadıkları kaldı. Ayıkla pirincin taşını! Resmen mağdur oldum.

Feminizme nasıl bakıyorsunuz?

Nefret ediyorum! Eğer feminizm iftira atmaksa, nefret ediyorum. Neden bu feministler biraz kıçlarını kırıp zahmet edip olayı araştırmıyor. Nasıl olmuş da ben bu konuda niye konuşmuşum da… Kalk da bir zahmet programın tekrarını izle. Sonra ne dersen de! Terbiyesizler! Siz kimsiniz de bana hakaret ediyorsunuz?

Peki, Hülya Avşar ile görüştünüz mü bu olay sonrası?

Hülya Avşar zaten “Coşkun yapmaz” demiş. Menajerine durumu anlattım. Nerede bulmuşlar 32 sene önceki haberi, bilmiyorum. Erol Köse dedi, “Hülya Avşar seni aldatmış” diye. Bu olayı ben ifşa etmedim. Hülya'yı da üzmek ya da yaralamak istemem. Yıllar geçmiş, evlenmiş, barklanmış...

HÜLYA AVŞAR’LA BÜYÜK AŞK YAŞADIK AMA ŞİMDİ DÜŞMAN DEĞİLİZ

Siz askerdeyken olan o malum olaydan sonra Hülya Hanım’la hiç bir araya geldiniz mi?

Düşman değiliz. Çok yıllar geçti üzerinden, hatırlamıyorum bile. Ben zaten bu olayı unutmuşum bile.

İçinizde aşk kaldı mı ona karşı?

Hiç bir şey yok. Normal arkadaşım o benim.

O dönemki röportajınızda, Hülya Avşar’ın müzik dünyasına adım atmak için sizi kullandığını söylemişsiniz, doğru mu?

Çocuklarımın üzerine yemin ederim ki hatırlamıyorum! Kızgınlıktan söylemişimdir belki de asparagas haberdir. Büyük aşk yaşadık ama onlar yıllar içinde bitiyor. Aşk enteresan bir şey. Yıllar geçince etkisi kalmıyor Aşk, o dönem içinde geçerliliğini koruyor. Biz bir yılı aşkın süre birliktelik yaşadık. Geldi ve geçti. Benim hayatım dopdolu geçti.

HÜLYA AVŞAR’IN BENİ ALDATTIĞINI ASKERDEYKEN GAZETEDEN ÖĞRENDİM

Çok acı çekmiş miydiniz o dönem?

Evet biraz üzülmüştüm. Askerdeydim neticede ve gazeteden öğrenmiştim haberi. Telefon da yoktu.

Özür diledi mi sizden hiç?

Hayır, dilemedi. Zaten artık tüm bunların hiçbir önemi yok. Onun bir çocuğu var bu konu daha fazla uzamamalı.

BU OLAYDA İKİ ERKEK VAR AMA HERKES HÜLYA AVŞAR’IN ARKASINDA OLUYOR

Sadece Hülya Avşar değil Tanju Çolak da geldi güdeme. Onun da ailesi var ama herkes sadece Hülya Avşar’ı konuşuyor.

Böyle olaylarda nedense hep erkekler unutulur. Bu olayda iki erkek var ama herkes Hülya Avşar’ın arkasında oluyor. Ben bu olayı gündeme getirmedim ama yine de her iki isimden de özür dilerim, suçum olmasa da… Ne olduysa samimiyetimden oldu. Sussam ya da ukalalık yapsam böyle olmazdı.

HALK HABERİ DOĞRU OKUMUYOR, NEREDE SADİST, ÇARPIK HABER VARSA HERKES HURRA ORAYA KOŞUYOR

Sosyal medyadaki eleştirileri neden bu kadar önemsiyorsunuz, ağlayacaksınız neredeyse?

Ben onurlu ve duruşu olan bir insanım. Bu, beni değil sevenlerimi üzüyor. Ben buna üzülüyorum. Yoksa hedef olmaya alışığım ama komşularım bile beni yolda çevirip üzüldüklerini söylüyor. Hep yalan haber yapıyorlar, çünkü yalan haber daha çok okunuyor. Sosyal medyada haberi okutmak için saygın kişileri zedeliyorlar. Sosyal medya konusunda artık halk bilinçlensin. Ben şu an sosyal medyanın ipliğini pazara çıkardım. Coşkun Sabah, ne diyorsa doğrudur. Halk da suçlu burada. Doğru haberi okumuyorlar, nerede sadist, çarpık, absürt sapkın haber varsa hurra herkes oraya.

HER AY 90 BİN LİRA GİDERİM VAR

Ama siz de hayli garip söylemlerle gündeme geliyorsunuz. Millet asgari ücretle geçinirken “Bu ülkede siz ay sonunu 500 bin lirayla nasıl getireceğim” demiştiniz mesela...

Ben hep dürüstlüğümden kaybettim. Bu konuda mütevazı olmayacağım, Coşkun Sabah ne diyorsa doğrudur. Ben halkı asla rencide etmem. kendini tatmin ediyor. Ne konuşursanız tersten algılıyorlar. Bunlar bize düşman valla düşman... “Bankada 500 bin lira param var. Bunu beş ayda harcarım” dedim. Doğru. Her ay 60 bin lira tutarında ödediğim krediler var. Hanıma tazminat, nafaka ödüyorum. Benim her ay 90 bin lira giderim var.

SOSYAL MEDYADA BİR TON SAPIK VAR

Bir ara "Yetkim olsa Twitter’ı kapatırım" demiştiniz. Bugün hangi düşüncedesiniz?

Yine aynı görüşteyim. Devlet büyükleri bile bundan rahatsız. Sosyal medyada bir ton sapık var. Kimseyi tanıyamıyorsunuz. İnsanları doğrayan, tecavüz eden bir sürü insan oturup sosyal medyanın başına aklına gelen her haltı yazıyor. Psikolojisi bozuk olan, ona buna küfrediyor.

BİR SÜRÜ SAPIĞIN OLDUĞU BİR ORTAMDA KIZIMIN BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARI ELDEN ELE DOLAŞTI, BEN DİYARBAKIRLIYIM BUNA MÜSAADE EDEMEM

Siz de çok tuhaf açıklamalar yapıyorsunuz ama insanlar doğal olarak kızıyor. Sanatınızın dışında her şeyle gündem oluyorsunuz. Mesela, bikini giydi diye kızınızla bir ay küs kalmışsınız.

O olayın evveliyatı var. Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram’ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?

BANYOSUNDA TUVALETİNDE ELİNE CEP TELEFONUNU ALAN BENİM KIZIMIN BİKİNİLİ FOTOĞRAFINA BAKAMAZ

Bence bikini giymek gayet normal bir durum.

O zaman siz sapık erkek tiplerini bilmiyorsunuz. Hayatta ne sapıklar var. Neden sapık adamlar benim kızımın resmine baksın? Kızım tabii ki bikini giyebilir. Plajda herkes giyiyor. Aynı kültürdeki insanlarla oradasın. Tatil yerlerinde bikini giydin diye kimse dönüp de sana bakmaz ama internet öyle mi? Hapishanedeki sapık da, üçkağıtçı da cani de girip bakıyor. Niye herkes benim kızımın fotosunu alıp da evinde, banyosunda tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın. Bir baba olarak ben buna müsaade edebilir miyim? Plajda giyerse giysin ama Instagram’a koyamaz.

Sizin için “Muhafazakar görünmeye çalışıyor” diyenler de oldu...

Hiç alakası yok. Bunlar boş işler. Benim reklam için gündeme gelmeye ihtiyacım yok. Herkesin inancı, görüşü kendine. Ben Coşkun Sabah'ım. Sanatımla gündeme gelirim. Benim gündeme gelmek gibi hesaplarım olamaz. Kimse benim itibarımı düşüremez. Ben her zaman saygın ve itibarlıyım. Instagram’da konuşan kitlenin hiçbir şeye hayrı yok. Bunlar müzikten de anlamaz. Bizi yaşatan kitle bize yeter.

BÜTÜN ARKADAŞLARIM COVID-19 OLDU AMA BENDE TIK YOK

Pandemiden psikolojik olarak nasıl etkilendiniz?

Bütün arkadaşlarım COVID-19 oldu ama bende tık yok. Herkesten hareketli yaşamama rağmen bir şey olmadı bana. Beni bu süreçte en çok üzen şey mekanların kapalı olması. Meğer ne büyük nimetmiş bizim için! İki-üç arkadaş da bir araya gelemeyecek miyiz? Bu nasıl iş?

Evet, bu süreçte arkadaşlarınızla bir araya gelmemeniz çok iyi olur!

Haklısınız, kurallara da uyuyoruz ama bizim de alıştığımız bir yaşantı var. 50 yıl yaşadığım hayatı da bir anda bırakamıyorum. İnsan, bir sohbet etmeye içini dökmeye ihtiyaç duyuyor.

Peki, aşı olacak mısınız?

Çok sağlıklıyım. Sağlığıma çok önem veririm. COVID-19’un bana geleceğini düşünmüyorum. Çok sağlıklı yaşadığım içim bağışıklığım çok güçlüdür.