Magazin Coşkun Sabah: Kızım Kordon'da şort giyebilir, Mardin'de giydirmem

Coşkun Sabah: Kızım Kordon'da şort giyebilir, Mardin'de giydirmem

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Coşkun Sabah: Kızım Kordon'da şort giyebilir, Mardin'de giydirmem

Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan Coşkun Sabah, kariyerinin ilk yıllarında Bülent Ersoy’un kendisini kıskandığını söyledi: “Bana sahnede kumpas kurdu, udumu alıp çıktım. O gün şarkıcı olmaya karar verdim.”

01 Nisan 2021, Perşembe 09:34 Son Güncelleme:
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Armağan Çağlayan’ın YouTube programına konuk olan Coşkun Sabah, Bülent Ersoy’un ekibinde ud çalarken ‘tenzili rütbeye’ (mertebe düşürülmesi) uğradığını söyledi:

“Çok alkış alıyordum. Bülent Hanım kıskanıyordu beni. Gar Gazinosu’nda çıkıyordu, ‘özel saz’ olarak bazen beni de götürüyordu. Saz ekibinde koltuk, kıdeme göre sıralanır. Bir gün geldim, koltuğum başka yerde duruyor. Aldım udumu çıktım. Bu işte bir kumpas var çünkü. ‘Ben artık ud çalmayacağım, kendi şarkılarımı okuyup meşhur olacağım’ dedim. Muzaffer Özpınar bana haber uçurdu ‘Bu olay Bülent Ersoy’un ricasıydı’ diye.”

'GENÇ KALMAK İSTİYORUM'

69 yaşındaki Coşkun Sabah, programda 30 yıldır anti-aging programı uyguladığını da açıkladı:

“İki senede bir kan örneklerim yurtdışına gider. Aminoasitler, vitaminler, mineraller eksikse yerine konur. Yaşlanma geciktirici takviyeler alınır. Dinç ve genç kalmak istiyorum. Uykuma ve beslenmeme de dikkat ederim.”

Bir süre önce “Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım. Kızımın bikinili fotoğraf paylaşmasına müsaade etmem” dediği iddiasıyla gündeme gelen Coşkun Sabah, “Tutucu bir baba mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Batı’ya göre modern babayım. Kordon’da gezerken mini şortla dolaştırırım. Ama o mini şortu Mardin’de, Urfa’da giydirmem.”

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