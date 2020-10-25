Coşkun Sabah meydan okudu: İspat edene 8 milyon lira vereceğim

Coşkun Sabah geçen nisanda Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ programında “Pandemi nedeniyle konserlerimiz iptal oldu. Ne zaman başlayacağı da belli değil. Rakam söylemek istemiyorum ama çok zararım var. Hazıra dağ dayanmaz. 3-4 ay dayanırım ama sonrasını bilemiyorum. Sıkıntıya düşebilirim. Biliyorsunuz ayrılık döneminde de yüklü bir tazminat ödedim” diyerek dert yanmıştı.

Nakit ödeyecek

Açıklamaları TT olan Coşkun Sabah sözlerine şöyle devam etmişti: “5 milyonluk gayrimenkulüm var, bankada 450 bin liram kaldı. Ne demek istediğimi 60 milyon cirosu olanlar anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi bilmez.” Aradan aylar geçse de sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Coşkun Sabah şimdi de şöyle isyan etti: “Ağzımdan ‘geçinemiyorum’ kelimesi çıkmadı. Ama böyle bir iddia dolanıyor. İspat edene noter huzurunda 1 milyon dolar (8 milyonTL) nakit vereceğim. Bu parayı almak isteyen varsa, karşıma ‘Geçinemiyorum’ kelimesini söylediğim bantla çıkacak.”

'Artık karışmıyorum'

coşkun sabah “kızım Roza’yla sosyal medya konusunda bir anlaşmazlık yaşamıştık. Bazı paylaşımlarını bir türk babası olarak beğenmemiştim. şimdi daha dikkatli. Bana hak verdi, ben de ona artık karışmıyorum. sayfasını kapatmadı, ama kilitli. Herkesi kabul etmiyor” dedi.