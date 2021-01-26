Magazin Coşkun Sabah: O teklifi reddetmek vatana ihanet

Coşkun Sabah: O teklifi reddetmek vatana ihanet

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Coşkun Sabah: O teklifi reddetmek vatana ihanet

Coşkun Sabah “Arafta Sorular” programına konuk oldu.

26 Ocak 2021, Salı 08:57 Son Güncelleme:
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MESAM’a kayyım olarak atanması hakkında konuşan sanatçı, konunun politize edildiğini söyledi:

“Kültür Bakanlığı tarafından 3 sene önce MESAM’a kayyım atandık. Bir müzisyen olarak Kültür Bakanlığı’ndan gelen telefonu refüze etme şansım yok. Vatana ihanettir. Ama kayyım olmayı kabul ettiğim için büyük bir linç başlattılar. Bunu politize etmenin bir anlamı yok.”
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