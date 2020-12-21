Magazin Coşkun Sabah röportajının ses kayıtları yayınlandı! O ifadeleri kullanmış!

Coşkun Sabah röportajının ses kayıtları yayınlandı! O ifadeleri kullanmış!

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Coşkun Sabah röportajının ses kayıtları yayınlandı! O ifadeleri kullanmış!

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızının bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı infial uyandırdı.

21 Aralık 2020, Pazartesi 13:50 Son Güncelleme:
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Coşkun Sabah, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak tepki çeken durumla ilgili açıklama yaptı.

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'Ben bunları söyledim'

Ünlü müzisyen Posta gazetesi tarafından kendisine iftira atıldığını söyleyerek, “İspat edilsin, ses kaydını istiyorum” dedi. Bunun üzerine sunucu Hakan Ural’ın röportajın “Ben bir kez Diyarbakırlıyım. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üzerine düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer” cümlesini okuyarak bu sözleri sarf edip etmediğini sorması üzerine de “Ben bunları söyledim, bunda ne var?” ifadelerini kullandı.

Röportaj içeriği ve ses kayırları birebir örtüştü

Ardından programda ilk kez müzisyen ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı. Röportajın içeriğinin birebir örtüşmesinin üzerine “Bunda bir şey yok ama ben ötekileştirmedim, ben sadece başlıkta yazılan cümleyi ben söylemedim” ifadesini kullandı.


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