Coşkun Sabah yalanlamıştı! Ses kaydı ortada

Coşkun Sabah röportajının ses kaydı dün Kanal D’deki ‘Neler Oluyor Hayatta’da yayınlandı. Programa bağlanan Coşkun Sabah ses kaydını dinleyince, “Ben bunları söyledim ne var? Ama ötekileştirmedim” dedi. Coşkun Sabah’tan sözünü tutmasını, 1 milyon doları kadın ve çocuklar için çalışan bir vakfa ya da derneğe bağışlamasını bekliyoruz.

'Yalan' demişti

Coşkun Sabah, POSTA’nın hafta sonu eki CUMARTESİ POSTASI’ndan Alev Gürsoy Cimin’e verdiği röportajda kızı Roza’nın, Instagram’da bikinili pozlarını paylaşmasıyla ilgili şunları söylemişti:

“Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım. Kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem.”

Sözleri büyük tepki toplayınca “Ben böyle bir şey söylemedim. Ses kaydını dinletin. Yoksa tarihin en büyük davasını açacağım” iddiasında bulundu.

Çok eleştirdiği sosyal medyayı kullanarak bir de şu açıklamayı yaptı:

“İzmir yıllardır kalemiz. Benim ağzımdan böyle bir söz çıkmadı. Bunu ispat edene 1 milyon dolar tazminat ödeyeceğim. Yazılı mecrada yazılan her şeyin doğru olduğuna dair bir kural yok. Bunların yüzde 90’ı yalan, yüzde 10’u doğrudur.”

Tehditkar sözler: Silineceksin

Oysa ki o röportajın devamında Coşkun Sabah’ın şu sözleri de yer alıyordu:

“İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üzerine düşmeyebilir, ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üzerine düşer.”

Röportajın ses kaydı Kanal D’deki ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında yayınlandı. Coşkun Sabah’ın o sözleri sarf ettiği ortaya çıktı. Yayına bağlanan Sabah, “Bunları söyledim, ne var bunda? Ama ötekileştirmedim” dedi.

Sinirlerine hakim olamayan Coşkun Sabah, ‘Uçankuş TV’de ise karşı karşıya geldiği Alev Gürsoy Cimin’i “Açacağım davayla silineceksin” diye tehdit etti!





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İşte o diyalog

Alev Gürsoy Cimin: Benim 1 dolarınıza ihtiyacım yok. Gazeteden aldığım küçük ama onurlu maaşım bana yeter. Beni sürekli tehdit ediyorsunuz. Bir dediğiniz diğerini tutmuyor. Hayatım boyunca hiç kimsenin demediği bir şeyi yazmadım. Gazeteme hakaret edemezsiniz! Hayatımda hiçbir sanatçıya ahlaksızlık yapmadım.

Coşkun Sabah: Varsa öyle bir ses kaydım, hemen yayınlayın. Şarkıcılığı bile bırakırım. Ülkenin batısında derken İzmir, Manisa geçti. “Ben Diyarbakırlıyım, İzmirli değilim” demedim. Belki Batınınki doğrudur, bizimkisi yanlıştır demek istedim.



