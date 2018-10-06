“COSMOS” sergisi açıldı

La Visione Art Gallery, 6 – 20 Ekim 2018 tarihleri arasında, Ayşe Döler, Adnan Çoker, Banu Durukan, Banu Zamanis Çakır, Berkay Dursun, Burak Oğur, Bülent Yıldırım, Didem Eren, Enis Aktaş, Ergin İnan, Fazilet Özdemir, Gizem Gözde Uçar, Gülay Seba, H. Kübra Uysal, Kevser Özlem Öztürk, Leila Vereta Kaya, Niyazi Tuncer, Mustafa Ata, Oğuzhan İbrahimoğlu, Özlem Dursun, Ömer Yiğit Aral, Semra Ertalay, Semra Öztanık, Suzan Çakal, Süreyya Güven, Süleyman Saim Tekcan, Tarık Korkmaz, Tuğçe İp, Tanju Demirci ’den oluşan Usta-Genç Sanatçılara “COSMOS” adlı sergisinde ev sahipliği yapıyor.

La Visione Art Gallery, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Ömer Yiğit Aral

Sergi açılışında sanatseverlerle sanatçılar bir araya geldi...

Semra Ertalay

Neşeli geçen açılış kokteylinde tüm eserlerle birlikte eserlerin yaratıcılarını da gören resim severler merak ettikleri soruları sanatçılara sorma fırsatını da buldular...

Cosmos sergisi 20 Ekim'e kadar görülebilir.

Burak Oğur