Futbol Costel Pantilimon, taksitler ödenmeyince resti çekti

Costel Pantilimon, taksitler ödenmeyince resti çekti

Futbol

Costel Pantilimon, taksitler ödenmeyince resti çekti

Yukatel Denizlispor'da Rumen kaleci Costel Pantilimon taksitlerinin gününde ödenmemesi üzerine resti çekti.

24 Eylül 2020, Perşembe 11:18 Son Güncelleme:
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Yukatel Denizlispor'da transfer taksitlerinin belirtilen günde ödenmemesi üzerine yeni transfer edilen Rumen kaleci Costel Pantilimon'un tepki gösterdiği ve 'Daha ilk ödemeden böyle gecikme olursa ben yokum' dediği ve yönetime rest çektiği öne sürüldü.

Denizlispor'da kaleci Adam Stackhowiak da ödemeler zamanında yapılmadığı için geçen sezon maçlar bitmeden sözleşmesini tek taraflı feshetmiş, ülkesi Polonya'ya dönmüştü.

Yeni Asır

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