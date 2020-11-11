Counter Strike 1.0, 20. yılını kutluyor
Valve, 9 Kasım 2000’de Counter-Strike 1.0’ı yayınladı. Oyun, bir Half-Life modu olarak hayat bulsa da kısa süre içinde çok daha büyük bir oyuncu kitlesi ve popülariteye ulaştı. Sncak hikaye Counter-Strike 1.0 ile sınırlı kalmadı. Seneler boyu süren geliştirme ve iyileştirmelerle oyun, bugünkü halini aldı. Şimdiki pek çok çevrimiçi nişancı oyununun öncüsü oldu.
11 Kasım 2020, Çarşamba 13:18 Son Güncelleme:
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Oyun temel olarak terörist ve anti-teröristlerin belirli haritalarda bomba kurmak veya etkisiz hale getirmek, rehine kurtarmak, suikast düzenlemek gibi görevleri başarmaya çalışmasından oluşuyor. Bir tabanca ve bıçakla oyuna başlanıyor, ardından her tur öldürme sayısı ve elin başarı durumuna göre kazanılan paralarla zırh, ekipman ve silah alınabiliyor. Sonrasında oyuna yeni haritalar eklendi ve modeller iyileştirildi.
Yıllar içinde oyuna anti-cheat gibi teknolojiler getirildi, silahlar için kullanılan kozmetikler, daha sık kullanılan adıyla skin’ler büyük bir popülarite kazandı. Turnuvaları dünya çağında milyonlarca kişi tarafından izlendi. Pek çok organizasyon, kurum ve oyuncuya kazanç kapısı oldu.
Bu süreçte pek çok rakip oyun çıkmış olsa da Counter Strike: Global Offensive hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor ve görünen o ki oynanmaya da devam edecek.