Counter-Strike: Global Offensive için yeni bir güncelleme yayınladı

CS: GO, birincil rakibi VALORANT'ın piyasaya sürülmesinin ardından eş zamanlı olarak daha iyi performans ve dokular için güncelleme aldı.

Güncellemeyle Oyundaki dokuların yüklenme hızı da optimize edilerek daha akıcı hale getirildi. Dokular için Texture Streaming isimli bir özellik geldi. Bu özellikle düşük sistem özelliklerine sahip kullanıcılar bu ayarla birlikte, dokuların yüklenmesini biraz geciktirip ekran kartı belleğine yük bindirmemiş oluyor.

Oynanış anlamında gelen yenilikle şu şekilde:

Killfeed artık tüm oyun modlarında C4 patlamaları ile öldürülen oyuncuları gösteriyor.

Oyun mantığı tarafından dondurulmuş oyuncular artık hasar görmüyor.

Oyuncuların havadaki el bombalarına takılma olasılığı daha düşük ve artık başka bir oyuncunun tuzak bombalarının üzerine çömeldiğinde ayağa kalkabilirler.

El bombalarının yakındaki oyunculara atıldığında kapılardan geçme olasılığı azaltıldı.

CS:GO için yayınlanan güncelleme, oyuna yeni bir arka plan filmi, yeni arka plan manzaraları, yeni simgeler ve yeni çıkartmalar gibi bazı ufak tefek yenilikler de getirdi.

Performans iyileştirmeleri, özellikle geniş ekranlarda yaşanan titremeyi ortadan kaldırıyor. Ayrıca oyundaki dokuların yüklenme hızı da optimize edildi. Bu sayede oyun, daha akıcı bir hale getirilmiş oldu



