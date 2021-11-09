Covid-19 ani işitme kaybına yol açabilir

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 virüsü, varyantların da ortaya çıkması ile birlikte farklı rahatsızlıkları da beraberinde getirebiliyor. Covid tedavi edildikten sonra gelişebilen bu rahatsızlıklardan biri de ani işitme kaybı. Bu süreçte çok dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Şanlı öncelikle ani işitme kaybının ne olduğu konusunda bilgi sahibi olunması gerektiğini belirterek, “Ani işitme kaybı, 3 gün içerisinde gelişen en az üç frekansta ve en az 30 db. olan bir iç kulak tipi işitme kaybıdır. Beraberinde baş dönmesi ve çınlama görülebilir. Kesin sebebi bilinmediği için ‘idyopatik ani işitme kaybı’ ismi verilir” dedi.

KALICI OLABİLİR

Ani işitme kaybının tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Şanlı, “Zamanında tedavi edilmezse kalıcı olabilir. Patoloijk olarak daha çok salyangoz şeklinde olan koklea dediğimiz iç kulak bölümündeki sinir dokusunda hasar olur. Sebepler arasında virüsler önemli rol oynar. Koronavirüs üst solunum yolu enfeksiyonu yapan ve sinir dokusunu tutan bir virüstür. Bilindiği üzere mutasyona uğrayarak ölümlere neden olan Covid-19, direkt sinir dokusunu tutarak veya kan yoluyla iç kulağa ulaşarak ani işitme kaybı yapabilir” diye ekledi.

KESİN TANI KOYMAK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Arif Şanlı, “Ani işitme kaybında süre uzadıkça tedavi şansı azalabilir. Baş dönmesi ve kulak çınlaması olan vakalarda işitme kaybı gözden kaçabilir. Kulak muayenesi normaldir. Bu nedenle şüpheli vakalarda odiolojik işitme testleri yapılmalı ve kesin tanı konmalıdır” dedi.

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