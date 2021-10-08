Covid-19 aşısı gribal enfeksiyondan korur mu?

SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, DHA'ya yaptığı açıklamada, gribal enfeksiyonun öksürme veya hapşırma yoluyla havaya yayılan damlacıklar ile karşıdaki insanlara yayıldığını söyledi. Maske kullanımının damlacık yayılımını engellediğini belirten Prof. Dr. Gerek, "Grip enfeksiyonunu tabii ki bu sene göreceğiz ama yine çok yoğun olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü, maske kullanımına geçen yıl olduğu gibi özen gösteriyoruz. Bu sene de çok yüksek olacağını tahmin etmiyorum ama tabii ki toplumda bir kısım aşılı kişiler, bir kısımda başka sebeplerle bir rahatlama ve gevşeme söz konusu. Geçen yıla göre bir miktar yükselme söz konusu olacaktır. Ama bu arada gribal enfeksiyona yönelik olarak mutlaka tedbir almayı da elden bırakmamak gerekir. Bu kişisel tedbirler, yine maske, mesafe veya hasta kişilerin izolasyonu. Ama bunun dışında eğer 65 yaşının üzerindeki kişilerin tamamı, 50 yaş üzerindeki özel hastalıkları olan, şekeri, tansiyonu olan veya kronik hastalığı olan belli başlı kişilerin de mutlaka aşı yaptırması faydalı olacak. Aşıyı da ekleyerek kişisel tedbirleri de alarak gribal enfeksiyonların daha az görülmesini sağlayabiliriz" dedi.

Prof. Dr. Gerek, grip aşısı tedariğinde sıkıntı yaşanacağını beklemediklerini belirterek, "Tedarik zincirinde çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ama henüz daha mevsim itibariyle yeni yeni aşının yapılması gereken döneme giriyoruz. Önümüzdeki günlerde bu daha net olarak ortaya çıkacaktır. Tabii buradaki talep, aşı yapılmasına olan istek de bu tedariğin boyutunu belirleyecek" diye konuştu.

'BİRBİRİNE BENZEYEN ÇOK FAZLA SEMPTOM VAR'

Covid-19 ile gribal enfeksiyonların aynı ailenin farklı virüslerinin oluşturduğu enfeksiyonlar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gerek, "Birbirlerine benzeyen çok fazla semptom var. Yoğun bir halsizlik, burun akıntısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas eklem ağrısı gibi semptomlar benzerlik gösteriyor. Covid-19'da özellikle koku ve tat kaybı görüyoruz. Belki de bu temel ayrımın yapılacağı özelliklerden bir tanesi bu. Ama tabii ki kesin tanı PCR yaptırmak suretiyle ortaya çıkacaktır. Bu tür semptomu olan kişinin PCR yaptırmasında fayda var. Bunu kişisel olarak ayırt etmektense, laboratuvar ortamında gribal enfeksiyon ile gribal enfeksiyonu ayırt ettirmek durumunda olmalıyız. Covid-19 pozitif çıktığı zaman alınması gereken önlemler çok daha önem arz edecektir" ifadelerini kullandı.

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