Türkiye Covid-19 aşısı için ruhsatlandırma yönetmeliğine "Acil Kullanım" hükmü eklendi

Covid-19 aşısı için ruhsatlandırma yönetmeliğine "Acil Kullanım" hükmü eklendi

Türkiye

Covid-19 aşısı için ruhsatlandırma yönetmeliğine 'Acil Kullanım' hükmü eklendi

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğine, Covid-19 aşısı için "Acil Kullanım" hükmü eklendi.

18 Aralık 2020, Cuma 01:47 Son Güncelleme:
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Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğine "Acil Kullanım Onayı (AKO) ile ilgili madde eklendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte şu maddeler yer aldı;

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"Dünya Sağlık Örgütü veya Bakanlık tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar Kurum tarafından AKO verilebilir.

Ruhsatlı bir ürünün terapötik endikasyonlarında değişiklik yapılması veya yenilerinin eklenmesi ile ilgili değişiklikler için AKO başvurusunda bulunulamaz.

AKO başvurularına ilişkin iş ve işlemler bu Yönetmelik doğrultusunda yayımlanacak ilgili kılavuz hükümlerine göre yürütülür."

Ayrıca, Özel Ruhsat Dosyaları ve Şartları bölümüne ise "AKO başvuruları; ürünün etkililiği, güvenliliği ve kalitesi ile ilgili başvuru sahibinin sağlayabildiği tüm verilerle, bu Ekin Bölüm I ve gerektiğinde Bölüm III’üne uygun olarak hazırlanan başvuru dosyasını ifade eder" ifadeleri yer aldı.

İHA

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