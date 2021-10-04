Covid-19 çocukların okula uyumunu zorlaştırıyor

Çocuklar 18 aydır fiziksel olarak okula gitmiyorlar. Bu yüzden eski düzenlerine dönmelerini beklemek çok gerçekçi değil. Yazılı sınavlara girmedikleri için not kaygıları bulunmuyordu.

Ekran düğmesine basıp derse giriyorlardı. Şimdi ise hazırlık, kahvaltı, ulaşım, okulda gün boyu maske ile durmak, arkadaş ilişkileri, ödevler gibi gündemler söz konusu. Bu durumlara uyum sağlamak hepimiz kadar çocukları da zorluyor. Yeni duruma uyum sağlamada psikolojik, akademik, davranışsal gibi birkaç farklı boyuttan bahsetmek mümkün.

SİZ NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Çocuğunuzun ne yaşadığını bilmek için süreci izleyin. Bir süre davranışlarına ve tepkilerine müdahale etmeyin ancak ona karşı duyarlı olun. Duygularını ifade etmesi için destekleyin. Okula başlaması yönünde “Bak kaç zaman sonra okula başlıyorsun!” gibi ifade ve beklentiler onu zorlayabilir, bunlardan kaçının. Çok uzun bir zaman sosyal ortamdan izole oldukları için arkadaşlarıyla ilişki kurmakta zorlanabilirler, kaygı yaşayabilirler. “Git arkadaş ol.” diye tavsiyeler işe yaramayacağı gibi size karşı öfke doğurabilir. Onun endişesini anlamaya çalışın. Derslerle ve sınavlarla ilgili yoğun bir kaygı yaşayabilir. Buna hazırlıklı olun. Çok ders çalışmasıyla ilgili beklentiye girmeyin, onun için de yeniden alışması gereken bir dönem. Ders çalışma sistemini belirlemesine destek olabilirsiniz. Hangi noktalarda zorlanıyor, bunun üstesinden gelmek için neye ihtiyacı var gibi konuşmalar onu anlamanıza yardımcı olacaktır. Birlikte küçük hedefler belirleyin ve bunları listeleyin. Her bir hedef tamamlandıkça o maddenin yanına bir yıldız koyun. Yıldızlar arttıkça motivasyon amaçlı küçük ödüller verilebilir. (20 yıldız toplayınca birlikte sinemaya gitmek gibi) Rutinleri çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda yavaş yavaş oluşturun ve bozmamaya çalışın. Yapamıyorum, başaramayacağım gibi inançları olabilir. Her türlü başarısızlıkta onun yanında olacağınızı hissettirin



