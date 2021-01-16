Çocukluk Covid-19 çocukların psikolojisinde kalıcı izler bırakabilir

Covid-19 çocukların psikolojisinde kalıcı izler bırakabilir

Çocukluk

Covid-19 çocukların psikolojisinde kalıcı izler bırakabilir

Bilim insanları, Covid-19 nedeniyle yalnız kalan çocuk ve ergenlerin bunun etkilerini yıllarca üzerinden atamayacağını düşünüyor.

16 Ocak 2021, Cumartesi 13:33 Son Güncelleme:
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Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi Dergisi'nde (JAACAP) yayımlanan bir çalışmaya göre kendini yalnız hisseden çocuk ve gençlerin gelecekte depresyon riski ile karşılaşma ihtimali üç kat artabiliyor.

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Uzmanlar, salgın döneminde yalnızlıktan etkilenen çocukların bunun etkisini en az 9 yıl boyunca yaşayabileceğini düşünüyor. Daha önce yürütülmüş 60 farklı çalışmanın incelendiği araştırmada bilim insanları, yalnızlığın daha uzun sürdükçe çocuk üzerindeki etkisinin de artacağını belirtiyor.

'Covid-19'un etkisini 10 yıl sonra görebiliriz'

Araştırmacılar, hükümetlerin Covid-19 önlemleri konusundaki adımlarını bu bağlamda değerlendirerek atmaları uyarısını yapıyor.

Çalışmayı yürüten Bath Üniversitesi eğitim görevlisi Dr. Maria Loades, "Analizlerimizde, gençler için yalnızlık ile depresyon arasında sıkı bağların olduğunu gördük. Yalnızlığın etkileri hem kısa vadede hem de uzun vadede kendini gösteriyor. Bu etkinin bazı durumlarda geç sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Yani Covid-19 krizinin çocuklardaki zihin sağlığına olan etkisini anlamamız 10 yıla kadar sürebilir" dedi.


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