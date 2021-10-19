Covid-19, damar tıkanıklığından ölüm riskini artırıyor

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Rahşan Yıldırım, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu yeni koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunun birçok kişide semptom göstermeden veya basit semptomlarla seyrettiğini, ancak bazı hastalarda ölümcül olabilen şiddetli hastalık durumunun görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Rahşan Yıldırım, “Koronavirüs enfeksiyonlarında ölüme yol açan en önemli üç neden akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği, damar tıkanıklığı ve bağışıklık sisteminin bozulmasıdır" diye konuştu.

ÇOKLU ORGAN HASARINA YOL AÇABİLİR

Koronavirüsün damar endotel hücreleri üzerindeki ACE2 reseptörlerine bağlanarak damar içinde kan pulcuğu da denilen trombositlerin kümeleşmesine ve damar içi pıhtılaşmaya yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Yıldırım, bu durumun özellikle diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, kalp hastalığı gibi zeminde damar tıkanıklığı eğilimine sahip hastalarda Covid-19 ilişkili çoklu organ hasarına ve hastada akciğer bulgularının şiddetli olmasına neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Rahşan Yıldırım, bu sebepler yüzünden özellikle damar tıkanıklığına eğilimi artıracak sigara kullanımı, aşırı yağlı ve tuzlu yemek, obezite ve hareketsiz yaşamdan kaçınmak gerektiği uyarısında bulundu.

COVİD VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Koronavirüsün bağışıklık sistemi üzerine de ciddi olumsuz etkileri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yıldırım, şunları söyledi:

“Koronavirüs ağız mukozası, sindirim sistemi ve solunum sisteminde yoğun olarak bulunan ve bağışıklık sisteminin ana hücresi olan lenfositler üzerindeki 'ACE2' reseptörlerine bağlanarak hücre içine girer ve hücre ölümünü hızlandırır. Ayrıca virüs bağışıklık sisteminden sorumlu diğer organlar olan dalak ve timusu doğrudan işgal ederek bağışıklık sistemine zarar verir. Bu nedenle öksürük, nefes darlığı, bulantı, kusma, ishal gibi şikayetlerin yanısıra lenfositlerden yoğun bir şekilde salınan sitokinlerde solunum yetmezliğine ve diğer organlarda ciddi hasara yol açar."

PANDEMİDEN KURTULMANIN TEK YOLU AŞI

Covid-19 gibi ölümcül bir hastalığa karşı aşının virüse karşı çok hızlı bağışıklık geliştirmek suretiyle bir taraftan hastalığın bulaşma riskini azalttığını, diğer taraftan enfeksiyon gelişse bile bulguların hafif olmasını ve kısa sürmesini sağladığını ifade eden Prof. Dr. Rahşan Yıldırım, “Özelikle başta damar tıkanıklığı olmak üzere, kronik hastalık öyküsü olan hastaların en kısa sürede yeterli dozda aşılanmaları önerilmektedir. Ayrıca enfeksiyon hastalıkları tarafından önerilen antiviral ilaçların kullanımı, ağır seyreden vakalarda vücudun savunma sisteminin aşırı reaksiyon vermesinden kaynaklanan sitokin fırtınasını baskılayan ilaçların zamanında kullanımı ve tromboz riski yüksek olanlarda kan sulandırıcı ilaç verilmesi ölüm riskini azaltabilecek diğer yöntemlerdir. Pandemiden kurtulmanın tek yolu ise sadece risk grubunda olanların değil, tüm toplumun uygun dozda aşılanması ve bu suretle toplumsal bağışıklığın sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.





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