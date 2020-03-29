COVID-19 günlerinde evden çalışma rehberi

İşte bu zor günlerde sigorta sektörünü yalnız bırakmak istemeyen InsurTech Hub, hazırladığı video konferanslarla evden çalışma konusunda alınacak tedbir ve önerileri içeren bir dijital rehber hazırladı. InsurTech Hub Genel Müdürü Emre Kutlu ve InsurTech Hub Program Lideri Ebru Sakine Şevli’nin hazırladığı Dijital Rehber’de tedbirler ve öneriler 3 başlık altında sıralandı. Bunlardan ilki ‘Kurumsal Teknoloji ve Alt Yapı Önerileri’ni kapsıyor. İkinci kısım ise ‘Dijital Rehberdeki Bireysel Teknoloji Önerileri’ başlığını taşıyor. Rehberin üçüncü kısmı ise “Bireysel Psikoloji Önerileri’ni kapsıyor.

İş dünyasının önde gelenleri bilgi birikimini aktardı

Rehberde, bu dönemde çoğunlukla evden çalışmaya başlayan sigorta sektörünün temsilcilerine yönelik videolar ve öneriler yer alıyor. Videolar teknoloji ve iş dünyasının önde gelen mentorlarının bilgi birikimi ile hazırlandı. InsurTech Hub Genel Müdürü Emre Kutlu, hazırladıkları dijital rehberden tüm sektörün faydalanmasını planladıklarını söyledi.

COVID-19 etkilerinin ilk başladığı andan itibaren sigorta sektörünün birçok paydaşının telekonferans talebi gerçekleştirerek InsurTech Hub ile fikir alışverişinde bulunduğunun altını çizen Kutlu, “Sektör yetkilileri bizden teknoloji önerileri aldı ve almaya da devam ediyor. Bu süreçte gözlemledik ki uzaktan ekspertiz, hasar analiz yapay zekası, poliçenin dijitalleşmesi, müşteri destek chat botları yani kısaca toplantılarımızda konuştuğumuz tüm ihtiyaçlar bir anda aksiyona dönüştü. Geleceğin de mevcut durum gibi riskleri barındırdığı düşünülürse bu ihtiyaçların kesintisiz olarak hizmet verecek şekilde şimdiden çalışır vaziyette sektöre kazandırılması şart oluyor. Tüm sigorta sektörünün kaynak ayırıp, bu ve bunun gibi teknolojiler üreten, fikri olan girişimlere yakın durması gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

InsurTech Hub’un sigorta sektörüne yönelik hazırladığı Dijital Rehber’de öneriler 3 başlıkta toplandı. Buna göre;

Kurumsal Teknoloji ve Alt Yapı Önerileri:

-Uzaktan erişim yetki matrislerinin hazırlanması

-Bulutta sızdırma testlerinin yapılması

-Lokal kaynaklara uzaktan erişim için VPN tercihinin yapılması

-Kesintisiz iletişim ve toplantılar için kurumsal bir iletişim platformuna karar verilmesi

-Acente ve diğer iş ortakları için webinar düzenlenmesi

-Müşteriler ile kesintisiz ve sağlıklı iletişim kurabilmek için dijital kanallarının geliştirilmesi ve doğru yönetilebilmesi

Acente ve brokerların dijitalleştirilmesi

Acente ve brokerların web sayfası ve sosyal medya eksikliklerinin giderilmesi

Dijital Rehberdeki Bireysel Teknoloji Önerileri;

-Düzenli çalışma saatlerini koruyun

-Sabah rutini oluşturun

-Mola vermek

-İş arkadaşlarınızla sosyalleşin

Bireysel Psikoloji Önerileri

-İş tetikleyicileri oluşturun

-Çevrenizdeki insanlarla temel kurallar belirleyin

-Motivasyonunuzu bir yapılacaklar listesi ile koruyun



