Covid-19 kaynaklı ölüm ihtimalini hesaplayan program geliştirildi

Polonya'nın Gdynia şehri merkezli Pomorski Bilim ve Teknoloji Parkı'ndan yapılan açıklamada, programın 'insanın yaşı, cinsiyeti ve sahip olduğu dört temel kronik hastalıkla ilgili bilgi' temelinde ölüm ihtimalini hesapladığı belirtildi.

Açıklamada, ‘Covid-19 ölüm riski hesap makinesi’ adı verilen programı geliştirme sürecine doktorların ve epidemiyoloji uzmanlarının katıldığı kaydedildi.

Programın dikkate aldığı kronik hastalıklar arasında kardiyovasküler rahatsızlıklar, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve onkoloji yer alıyor.

Programı geliştiren ekibin lideri Dr. Piotr Bandosz, "Kovid-19 ölüm riski net bir şekilde insanın yaşam tarzına ve obezite, diyabet, hipertansiyon ve komplikasyonları dahil yaşam tarzıyla ilgili rahatsızlıklara bağlı. Son veriler, kronik hastalığı olmayan insanlarda Kovid-19 kaynaklı ölüm oranının, toplam ölüm sayısının yüzde 1’in altında olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

‘Hesap makinesi’, test sırasında, kronik hastalığı bulunmayan 30 yaşında bir erkeğin Kovid-19’dan ölme ihtimalinin yüzde 0.03, kadının yüzde 0.02 olduğunu gösterdi. Şeker ve onkoloji hastalığı olan 80 yaşındaki bir erkeğin ölüm ihtimali yüzde 25.86, aynı özelliklere sahip kadının da yüzde 14.03’e çıkıyor.

Polonya'da son verilere göre, 16 bin 206 corona virüs vakası tespit edildi ve 803 hasta hayatını kaybetti.