Covid-19’a rağmen dünya çapında tablet satışları arttı
Yapılan yeni bir araştırmaya göre tablet satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.6 oranında büyüme gösterdi. Covid-19 ve ekonomik sıkıntılara rağmen son üç ayda 38.6 milyon tablet satışı gerçekleşti. Onur Binay/posta.com.tr
03 Ağustos 2020, Pazartesi 14:10 Son Güncelleme:
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International Data Corporation’ın (IDC) verilerine göre, küresel tablet pazarı, 2020 yılının ikinci çeyreğinde yıllık % 18,6 büyüme kaydedetti. Yine IDC'e göre son üç ayda 38.6 milyon tablet satışı gerçekleşti. En çok satan tablet markası ise iPad serisiyle Apple oldu.
IDC, “COVID-19 birçok etkinliği kısıtlamaya sürüklese de tüketiciler eğlence, iş ve e-öğrenme için tabletlere yöneldi” dedi.
Apple, ikinci çeyrekte % 1,3'lük büyümeyi temsil eden 12,4 milyon tablet satarak listede ilk sırada yer aldı.
Samsung ikinci sırada bulunuyor. Ancak yıllık bazda % 42,5 ve 7 milyon adet tablet satış rakamıyla büyüme kaydetti. Bu büyümenin çoğu envanter ikmaline ve evde kalma siparişlerine olan yüksek talebe bağlandı.
Huawei, 4.8 milyon adet ile üçüncü sırada yer alırken, onu % 52'lik büyüme ile Amazon izledi.
Beşinci sırada, tablet gönderileri yıllık % 51 artışla 2.8 milyon adede yükselen Lenovo konumlandı. Şirket, rekabette Huawei'yle karşı karşıya olduğundan Çin hariç tüm pazarlarında büyüyebildi.