Covid-19’a rağmen dünya çapında tablet satışları arttı

International Data Corporation’ın (IDC) verilerine göre, küresel tablet pazarı, 2020 yılının ikinci çeyreğinde yıllık % 18,6 büyüme kaydedetti. Yine IDC'e göre son üç ayda 38.6 milyon tablet satışı gerçekleşti. En çok satan tablet markası ise iPad serisiyle Apple oldu.

IDC, “COVID-19 birçok etkinliği kısıtlamaya sürüklese de tüketiciler eğlence, iş ve e-öğrenme için tabletlere yöneldi” dedi.

Apple, ikinci çeyrekte % 1,3'lük büyümeyi temsil eden 12,4 milyon tablet satarak listede ilk sırada yer aldı.

Samsung ikinci sırada bulunuyor. Ancak yıllık bazda % 42,5 ve 7 milyon adet tablet satış rakamıyla büyüme kaydetti. Bu büyümenin çoğu envanter ikmaline ve evde kalma siparişlerine olan yüksek talebe bağlandı.

Huawei, 4.8 milyon adet ile üçüncü sırada yer alırken, onu % 52'lik büyüme ile Amazon izledi.

Beşinci sırada, tablet gönderileri yıllık % 51 artışla 2.8 milyon adede yükselen Lenovo konumlandı. Şirket, rekabette Huawei'yle karşı karşıya olduğundan Çin hariç tüm pazarlarında büyüyebildi.















