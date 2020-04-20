Türkiye Covid-19'u yenen kaymakam İnan görevine döndü

Covid-19'u yenen kaymakam İnan görevine döndü

Türkiye

Covid-19'u yenen kaymakam İnan görevine döndü

Corona virüse yakalanan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan hastalığı yenerek taburcu olduktan sonra görevine döndü.

20 Nisan 2020, Pazartesi 15:12 Son Güncelleme:
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Corona virüse yakalanarak, 5 gün hastanede tedavi gören Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, taburcu olduktan sonra görevine döndü.

Eşi ile birlikte rahatsızlanan ve yapılan corona virüs testi pozitif çıkan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken 5 gün süren tedavisinin ardından eşi ile birlikte taburcu edildi. Evinde 15 gün süren karantina tedbirlerine uyarak dinlenen Kaymakam İnan, görevinin başına döndü.

İnan'ın rahatsızlığı sırasında Avcılar Kaymakamlığı'na İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can vekalet etti. Kaymakam İnan, sağlık durumunun iyi olduğunu görevine devam ettiğini söyledi.

DHA


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