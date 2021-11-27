Covid-19’un Omicron mutasyonu bir ülkeye daha sıçradı
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), İtalya’da 1 kişide Covid-19’un Güney Afrika’da keşfedilen Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.
27 Kasım 2021, Cumartesi 23:29 Son Güncelleme:
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Covid-19’un Güney Afrika’da keşfedilen yeni mutasyonu Omicron Avrupa’da yayılmaya devam ediyor. Hollanda, Belçika, Almanya ve İngiltere’nin ardından İtalya’da da Omicron mutasyonu tespit edildi. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) tarafından yapılan açıklamada, İtalya’ya yakın zamanda Mozambik’ten gelen 1 kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarılarak, "Hasta ve ailesinin sağlık durumu iyi" denildi.
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İHA
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