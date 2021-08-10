Covid aşıları şu anda koronavirüse karşı alınabilecek en önemli tedbirler arasında yer alıyor. Aşıların güvenilirliği ve etkinliği de yapılan klinik çalışmalarla ispatlanmış durumda. Diğer yandan covid aşısı olduktan sonra hafif birtakım yan etkiler beklenirken, uzmanlar beklenmeyen bir etki görülmesi durumunda en yakın sağlık kurumuna başvurulası konusunda vatandaşları uyarıyor. Bununla birlikte, aşı uygulamaları hızla devam ederken, halkın en çok araştırdığı konular arasında ise covid aşısının yan etkileri kaç günde geçer? Biontech yan etkileri nelerdir? Korona aşısının yan etkileri nasıl geçer? soruları yer alıyor.

COVİD AŞISININ YAN ETKİLERİ KAÇ GÜNDE GEÇER?

Covid aşıları, (İster Biontech olsun ister Sinovac), yapılan çalışmalarda çok hafif yan etkilere sahiptir. Ancak beklenmedik bir yan etki ile karşılaşıldığında zaman geçirmeden hemen en yakın sağlık kurumuna başvurulmalıdır.

Diğer yandan gözlenen hafif yan etkiler ise kişiden kişiye değişebilmekte ve en fazla 3 ila 5 gün içerisinde tüm yan etkiler ortadan kalkmaktadır.

KORONAVİRÜS AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Koronavirüs aşısının yan etkileri uzmanlar tarafından şöyle sıralanmaktadır:

Yorgunluk,

Baş ağrısı,

Ateş,

Titreme,

Kas/eklem ağrısı,

Kusma,

İshal,

Aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik

KORONA AŞISININ YAN ETKİLERİ NASIL GEÇER?

Aşı uygulanan bölgede ağrı, şişlik ve kızarıklık olması durumunda kolunuzu yüksekte tutmaya öze n gösterin ve soğuk uygulayın. Bunun için ıslak bir havlu yeterli olacaktır. Asla cildinize direkt olarak buz temas ettirmeyin. Aynı zamanda çok ağrı olması durumunda parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir. Aşıdan sonra oluşan yorgunluk içinse bol sıvı alın ve istirahat edin. Hafif ateş, titreme halinde, öncelikle ateşinizi doğal yollarla düşürmeye çalışın. Eğer düşmezse, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanın, bol sıvı tüketin ve istirahat edin. Covid aşısından sonra gelişen baş ağrısı için parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz. Koronavirüs aşısının yan etkilerinden olan kas ve eklem ağrıları için istirahat edin, yeterli sıvı aldığınızdan emin olun, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz. Korona aşısından sonra kusma ve ishal şikayeti yaşarsanız, öncelikle vücudun elektrolit dengesinin bozulmaması için bol sıvı tüketin. Aynı zamanda beslenme diyetinizi de ishal diyetine uygun olarak düzenleyin.





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