Covid geçirenler kaç gün sonra aşı olabilir? sorusu son zamanlarda daha sık araştırılmaya başlandı. Koronavirüsün ilk görüldüğü dönemlerde covid geçirenlerin gerek olmadığı düşünülüyordu. Ancak yapılan araştırmalar, korona geçiren hastaların da aşı olması gerektiğini gösterdi. Sağlık Bakanlığı da sık sık covid geçirenleri aşı olması gerektiği konusunda uyarıyor. Koronavirüsü atlatan pek çok kişi de Covid geçirenler kaç gün sonra aşı olabilir? Koronavirüs geçirenler kaç doz aşı olacak? sorularına yanıt arıyor….

COVİD GEÇİRENLER KAÇ GÜN SONRA AŞI OLABİLİR?

Covid aşıları şu anda koronavirüse karşı insanlığın elindeki en büyük silah. Hem ülkemizde hem de dünya genelinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Diğer yandan henüz aşı olmamış ama koronavirüs atlatmış kişilerin de aşı olması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, covid geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam ediyor. Korona geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; covid geçiren diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabiliyordu.

Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamasında covid geçiren tüm vatandaşların 3 ay sonra aşı olabileceklerini duyurdu.

KORONAVİRÜS GEÇİRENLER KAÇ DOZ AŞI OLACAK?

Koronavirüs geçirenler 3 ay sonra aşı olabiliyorlar. Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından aktarılan bilgilere göre, koronavirüs geçirenlerin iki doz aşı olması gerekiyor.

İlk iki dozu Biontech aşısından olan vatandaşlar için 3. doz aşı gerekmezken, ilk iki dozu Sinovac aşısından olan ve 50 yaş üzeri olan vatandaşlar, ikinci dozdan 3 ay sonra isterlerse Sinovac ya da Biontech aşısı olabiliyor.

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