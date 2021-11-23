Türkiye Covid tedavisi gören kardeşini ziyarete gitti, hayatını kaybetti!

Covid tedavisi gören kardeşini ziyarete gitti, hayatını kaybetti!

Türkiye

Covid tedavisi gören kardeşini ziyarete gitti, hayatını kaybetti!

Zonguldak'ta 49 yaşındaki kardeşi İsmail Ulubay'ın koronavirüs tedavisi gördüğünü öğrendikten sonra misafirlik için bulunduğu İstanbul'dan geri dönen 69 yaşındaki Bülent Ulubay, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

23 Kasım 2021, Salı 17:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Eski Zonguldak Belediyesi Meclis üyesi İsmail Ulubay, 9 Kasım'da koronavirüse yakalandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ulubay, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Bülent Ulubay da kardeşinin koronavirüse yakalandığını öğrenince misafir olarak gittiği İstanbul'dan Zonguldak'a geri döndü.

Burada kardeşi gibi Covid-19'a yakalanan Ulubay da sağlık durumu kötüleşince yoğun bakıma alındı. Bu süreçte ağabey- kardeş entübe edildi. 17 yıl boyunca Terakki Mahallesi'nin muhtarlığını yapan, evli ve 2 çocuk Bülent Ulubay, dün akşam hayatını kaybetti. Ulubay için Ontemmuz Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Bülent Ulubay, aile mezarlığında toprağa verildi.



Terakki Mahallesi'nin muhtarı Ferit Arslantürk, mahallelerine uzun yıllar hizmet eden değerli birini kaybettiklerini belirterek, "İlk olarak kardeşi İsmail Ulubay koronavirüse yakalandı. O tedavi olduğu sırada Bülent ağabey hastalığı duyunca Zonguldak'a geldi. O da koronavirüse yakalanınca ağabey ve kardeş aynı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Maalesef Bülent ağabeyimizi kaybettik. Mahallemize önemli hizmetler eden önemli bir insandı. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Madrid ile Ankara’nın stratejik işbirliği adımı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Papa Francis Katolik dünyasını sarsıyor…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Farka dikkat
Rauf Tamer
Banu Şen
Şanlıurfa’nın nar bahçesi: Karaköprü
Banu Şen
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 46 yolcunun öldüğü kazada korkunç şüphe! İstanbul'dan Bulgaristan'a giderken....